Шакур назвал, против кого хочет выйти на следующий бой

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал, что хочет выйти на поединок против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Если бы я мог выбрать следующий бой, то он был бы против Джервонты, но наметившийся бой — это Сепеда. Если Танк скажет: "Давайте драться", я брошу это дерьмо, и мы сможем подраться. Но если у него есть еще что-то, я буду сражаться с Сепедой.

Я буду драться в Нью-Йорке или Вегасе. Где бы Вильям Сепеда ни захотел, я буду с ним драться. Это то, что я хочу. Он ужасно классный боец. Он временный чемпион WBC в легком весе. Я главный чемпион. Поскольку я являюсь настоящим чемпионом, я знаю, что он хочет отобрать титул. Так что я здесь. Приходите и сделайте это" – сказал Шакур.