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Гвоздик получил соперника и дату следующего боя
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Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) узнал, когда в следующий раз выйдет на ринг.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе 19 апреля выступит в андеркарте поединка Габриэлы Фундоры и Мэрилин Бадильо. Соперником Гвоздика станет Энтони Холоуэй (9-7-3; 1 КО).
Бой состоится на Frontwave Arena в американском Оуэшенсайде (штат Калифорния).
Напомним, что последний раз Александр выходил на ринг в июне прошлого года, когда проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей. Холоуэй в декабре прошлого года победил UD Гранита Штейна.
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