  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик получил соперника и дату следующего боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик получил соперника и дату следующего боя

Бокс
Обновлено

Оппозиция не уровне пенсии

Гвоздик получил соперника и дату следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) узнал, когда в следующий раз выйдет на ринг.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе 19 апреля выступит в андеркарте поединка Габриэлы Фундоры и Мэрилин Бадильо. Соперником Гвоздика станет Энтони Холоуэй (9-7-3; 1 КО).

Бой состоится на Frontwave Arena в американском Оуэшенсайде (штат Калифорния).

Напомним, что последний раз Александр выходил на ринг в июне прошлого года, когда проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей. Холоуэй в декабре прошлого года победил UD Гранита Штейна.

Шакур назвал, против кого хочет выйти на следующий бой

По теме
yellow-arrow
Шакур назвал, против кого хочет выйти на следующий бой
yellow-arrow
Кличко: Трамп пытается заключить соглашение, Путин – насмехается над ним
yellow-arrow
Гвоздик рассказал о планах на свой следующий поединок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости