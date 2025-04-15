Гвоздик получил соперника и дату следующего боя

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) узнал, когда в следующий раз выйдет на ринг.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе 19 апреля выступит в андеркарте поединка Габриэлы Фундоры и Мэрилин Бадильо. Соперником Гвоздика станет Энтони Холоуэй (9-7-3; 1 КО).

Бой состоится на Frontwave Arena в американском Оуэшенсайде (штат Калифорния).

Напомним, что последний раз Александр выходил на ринг в июне прошлого года, когда проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей. Холоуэй в декабре прошлого года победил UD Гранита Штейна.