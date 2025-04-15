Стало известно, когда Усик и Дюбуа выйдут на бой-реванш

Авторитетное издание The Ring сообщает, что объявление о поединке между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и чемпионом по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) уже находится на финальном этапе.

Стороны достигают последних договоренностей, а о бое должны объявить в ближайшие дни.

Сообщается, что второй поединок между украинцем и британцем должен пройти 12 июля на арене стадиона Wembley в Лондоне. Больше подробностей по бою нет.

Напомним, первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился ТКО в девятом раунде, когда украинец отправил на конвас ринга своего соперника.