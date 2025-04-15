Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик через приложение ищет спарринг-партнеров для подготовки к бою
Это что-то новое
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) ищет себе спарринг-партнеров через приложение Ready to Fight. Об этом говорится на странице организации в Instagram.
"Усик ищет спарринг-партнеров в приложении RTFight.
Команда Усика набирает спарринг партнеров в новый лагерь.
Высокие стандарты. Настоящая возможность.
- расположение лагеря: Валенсия, Испания
- подробнее: в приложении RTFight
Уникальные преимущества
- Учитесь у лучших в игре
- Спортзал мирового уровня, не отвлекайся
- конкурентная компенсация за ваши навыки
Оставляйте заявку через приложение RTFight
Забронируйте свое место в лагере Усика сегодня!"
Популярное сейчас
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- "Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
- Объявлена дата выхода фильма с Александром Усиком и Дуэйном Джонсоном
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны