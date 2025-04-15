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Усик через приложение ищет спарринг-партнеров для подготовки к бою

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Усик через приложение ищет спарринг-партнеров для подготовки к бою

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) ищет себе спарринг-партнеров через приложение Ready to Fight. Об этом говорится на странице организации в Instagram.

"Усик ищет спарринг-партнеров в приложении RTFight.

Команда Усика набирает спарринг партнеров в новый лагерь.

Высокие стандарты. Настоящая возможность.

- расположение лагеря: Валенсия, Испания

- подробнее: в приложении RTFight

Уникальные преимущества

- Учитесь у лучших в игре

- Спортзал мирового уровня, не отвлекайся

- конкурентная компенсация за ваши навыки

Оставляйте заявку через приложение RTFight

Забронируйте свое место в лагере Усика сегодня!"

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