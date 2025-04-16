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Менеджер Усика – о следующем бое: Детали будут раскрыты совсем скоро

Бокс
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Нужен последний титул

Менеджер Усика – о следующем бое: Детали будут раскрыты совсем скоро

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал об организации следующего поединка своего подопечного.

"Наша команда Ready To Fight сейчас ведет переговоры с Queensberry Promotions по поводу следующего боя Александра Усика. Но давайте дождемся официального объявления – все детали будут раскрыты совсем скоро. Следите за обновлениями" – написал Сергей на своей официальной странице в Твиттер.

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