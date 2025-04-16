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Тренер Дюбуа угрожает Усику: Нанесет один точный удар и бой закончится

Бокс
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Очень смешно

Тренер Дюбуа угрожает Усику: Нанесет один точный удар и бой закончится

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Дон Чарльз уверен в победе своего подопечного в бою против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Я видел вживую тот бой и скандальный эпизод. Усик не поднялся бы на счет 10. Его нервная система отключилась. Эксперты сказали мне, что у украинца не было шансов при нокдауне. Его тело охватило спазм. Мы все проанализировали, но теперь это в прошлом.

В реванше мы сделаем все, чтобы не было никаких вопросов. Дюбуа нанесет один точный удар и бой закончится. Никаких сомнений. Досрочная победа – это наша цель" – сказал специалист.

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