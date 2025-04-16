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Климас раскритиковал The Ring за анонс поединка Усик-Дюбуа

Бокс
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Неожиданная реакция

Климас раскритиковал The Ring за анонс поединка Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас раскритиковал издание The Ring за анонс поединка его подопечного против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2);

"Если вы знаете правила, а все их знают, то сначала промоутеры объявляют бои, а затем медиа делают свое дело, не наоборот. Вы видели какие-то другие анонсы от промоутеров или команд? Кроме нескольких несерьезных медийщиков, пытающихся бежать впереди паровоза" – написал Климас на своей странице в Твиттер.

Менеджер Усика – о следующем бое: Детали будут раскрыты совсем скоро

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