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Красюк – о бое Усик-Дюбуа: Мы пока ничего не объявляли

Бокс
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Красюк – о бое Усик-Дюбуа: Мы пока ничего не объявляли

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал об организации следующего поединка своего подопечного. Его слова цитирует Sport-express.ua:

"Такая информация действительно появилась (о бое против Дюбуа - прим). Видел ее тоже. Однако мы пока ничего о бое не объявляли. И на то есть причины. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию журналистов The Ring. Я вам скажу так – мы уже давно, больше месяца, ведем переговоры с командой Даниэля Дюбуа, но пока по состоянию на сегодняшний день никакой конкретики.

Речь идет о том, что переговоры продолжаются и до конца ничего непонятно. Понимаете, есть еще Джозеф Паркер, например. Вот он – обязательный претендент на бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Сейчас есть еще множество нюансов и пока мы их не решим, говорить что-то конкретное о бое Усика – Дюбуа я не могу. Я сам не знаю" – сказал Красюк.

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