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IBF обязал Дюбуа провести защиту титула против Чисоры

Бокс
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Но шанс для боя против Усика остается

IBF обязал Дюбуа провести защиту титула против Чисоры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная боксерская федерация обязала чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) провести защиту своего титула в бою против Дерека Чисоры (36-13; 23 КО).

"Мы приказали Санчесу и Хрговичу начать переговоры о бое за первую позицию в рейтинге. Мы запланировали сообщить Дюбуа и Чисору о начале переговоров по обязательной защите титула 22 апреля.

Времени на проведение отборочного боя недостаточно, поскольку обязательная защита титула Дюбуа должна пройти до 21 июня.

Если Даниэль решит объединять титулы, это будет иметь приоритет над обязательной защитой" – говорится в сообщении организации.

IBF фактически подтвердила, что не будет возражать против поединка Усик-Дюбуа.

Ранее Климас подверг критике The Ring за анонс поединка Усик-Дюбуа.

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