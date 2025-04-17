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Экс-соперник Усика дал прогноз на бой украинца против Дюбуа
Все достаточно однозначно
Фото: Getty Images
Тони Белью, бывший британский супертяж дал свой прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, самый лучший супертяжеловес нашей эпохи, вокруг этого больше нет никаких споров. Он удивителен в том, что делает. Дюбуа был потрясающим. Я неоднократно сбрасывал его со счетов, но он возвращался и доказывал, что ошибаюсь. Необходимо дать ему возможность, и у него есть шансы, но Усик уже однажды заставил его сдаться. Почему он не может заставить Дюбу сдаться еще раз?
Сейчас Дюбуа находится на той стадии карьеры, когда он справился с большим трудом и стал увереннее, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд" – сказал Дюбуа.
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