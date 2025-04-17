Экс-соперник Усика дал прогноз на бой украинца против Дюбуа

Тони Белью, бывший британский супертяж дал свой прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, самый лучший супертяжеловес нашей эпохи, вокруг этого больше нет никаких споров. Он удивителен в том, что делает. Дюбуа был потрясающим. Я неоднократно сбрасывал его со счетов, но он возвращался и доказывал, что ошибаюсь. Необходимо дать ему возможность, и у него есть шансы, но Усик уже однажды заставил его сдаться. Почему он не может заставить Дюбу сдаться еще раз?

Сейчас Дюбуа находится на той стадии карьеры, когда он справился с большим трудом и стал увереннее, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд" – сказал Дюбуа.