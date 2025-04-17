Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер

Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко дал прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером. Его слова цитирует РБК Украина:

"Трудно сказать, это супертяжелая категория, и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик таки разберет Паркера, но все возможно, и я бы не стал говорить о том, что у Паркера не будет вообще шансов" – сказал Сенченко.