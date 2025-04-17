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Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер

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Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко дал прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером. Его слова цитирует РБК Украина:

"Трудно сказать, это супертяжелая категория, и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик таки разберет Паркера, но все возможно, и я бы не стал говорить о том, что у Паркера не будет вообще шансов" – сказал Сенченко.

Напомним, что ранее экс-соперник Усика дал прогноз на бой украинца против Дюбуа.

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