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Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер
Интересное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко дал прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером. Его слова цитирует РБК Украина:
"Трудно сказать, это супертяжелая категория, и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик таки разберет Паркера, но все возможно, и я бы не стал говорить о том, что у Паркера не будет вообще шансов" – сказал Сенченко.
Напомним, что ранее экс-соперник Усика дал
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