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Гвоздик рассказал, с кем хочет подраться после Холоуэя

Бокс
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Перспектива неплохая

Гвоздик рассказал, с кем хочет подраться после Холоуэя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о своих планах после поединка против Энтони Холоуэя.

"Я бы действительно хотел подраться с Каллумом Смитом за титул. Он хороший, опытный боксер, у него хороший джеб. Я верю, что могу победить его и стать чемпионом мира.

Энтони Ярд – хороший, крепкий боец, имеющий опыт и физику. Он конкурентный соперник, один из тех бойцов, которых нужно уважать. Он у меня на радаре. Имеет хороший стиль.

Честно говоря, я не очень много знаю об Альберте Рамиресе – недостаточно, чтобы его проанализировать. Мне нужно его выучить.

Джошуа Буатси был временным чемпионом WBO, пока недавно Смит не победил его в хорошем поединке. У него хорошие руки, он был хорошим любителем" – сказал Александр.

Гвоздик получил соперника и дату следующего боя

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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