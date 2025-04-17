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Гвоздик рассказал, с кем хочет подраться после Холоуэя
Перспектива неплохая
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о своих планах после поединка против Энтони Холоуэя.
"Я бы действительно хотел подраться с Каллумом Смитом за титул. Он хороший, опытный боксер, у него хороший джеб. Я верю, что могу победить его и стать чемпионом мира.
Энтони Ярд – хороший, крепкий боец, имеющий опыт и физику. Он конкурентный соперник, один из тех бойцов, которых нужно уважать. Он у меня на радаре. Имеет хороший стиль.
Честно говоря, я не очень много знаю об Альберте Рамиресе – недостаточно, чтобы его проанализировать. Мне нужно его выучить.
Джошуа Буатси был временным чемпионом WBO, пока недавно Смит не победил его в хорошем поединке. У него хорошие руки, он был хорошим любителем" – сказал Александр.
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