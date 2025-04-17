Гвоздик рассказал, с кем хочет подраться после Холоуэя

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о своих планах после поединка против Энтони Холоуэя.

"Я бы действительно хотел подраться с Каллумом Смитом за титул. Он хороший, опытный боксер, у него хороший джеб. Я верю, что могу победить его и стать чемпионом мира.

Энтони Ярд – хороший, крепкий боец, имеющий опыт и физику. Он конкурентный соперник, один из тех бойцов, которых нужно уважать. Он у меня на радаре. Имеет хороший стиль.

Честно говоря, я не очень много знаю об Альберте Рамиресе – недостаточно, чтобы его проанализировать. Мне нужно его выучить.

Джошуа Буатси был временным чемпионом WBO, пока недавно Смит не победил его в хорошем поединке. У него хорошие руки, он был хорошим любителем" – сказал Александр.