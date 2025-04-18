  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Перспективный немецкий супертяж бросает вызов Усику
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный немецкий супертяж бросает вызов Усику

Бокс
Обновлено

Не много ли он на себя взял

Перспективный немецкий супертяж бросает вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Агит Кабаел, временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC бросил вызов украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Ringside24:

"Возможно, я не его самый страшный кошмар, но у него, вероятно, проблемы с моим стилем. Я затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.

Усику будет тяжело защищаться от моих ударов по телу. Усик плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях" – сказал Кабаел.

Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер

По теме
yellow-arrow
Гвоздик рассказал, с кем хочет подраться после Холоуэя
yellow-arrow
Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Паркер
yellow-arrow
Экс-соперник Усика дал прогноз на бой украинца против Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости