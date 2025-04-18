Перспективный немецкий супертяж бросает вызов Усику

Агит Кабаел, временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC бросил вызов украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Ringside24:

"Возможно, я не его самый страшный кошмар, но у него, вероятно, проблемы с моим стилем. Я затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.

Усику будет тяжело защищаться от моих ударов по телу. Усик плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях" – сказал Кабаел.