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Перспективный немецкий супертяж бросает вызов Усику
Не много ли он на себя взял
Getty Images/Global Images Ukraine
Агит Кабаел, временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC бросил вызов украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Ringside24:
"Возможно, я не его самый страшный кошмар, но у него, вероятно, проблемы с моим стилем. Я затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.
Усику будет тяжело защищаться от моих ударов по телу. Усик плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях" – сказал Кабаел.
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