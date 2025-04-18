Хирн прокомментировал слухи о поединке Усик-Дюбуа

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи об организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует iFL TV:

– Похоже, что Усик и Дюбуа приближаются к бою, который запланирован на 12 июля на "Уэмбли". Выглядит ли все, что именно так и будет?

– Я не знаю, вы спрашиваете не того человека. Но насколько я понимаю, это бой, который пытаются организовать. Все – Фрэнк, Джордж, и, вероятно, команда Усика – работают над этим. И конечно, DAZN, для них это будет грандиозный поединок.

Это хороший поединок. Думаю, у Дюбуа есть свои шансы стать абсолютным чемпионом. Поэтому надеюсь, что это будет еще одно большое сражение для британского бокса – перед, конечно же, главным событием на следующей неделе: Бенн – Юбэнк. Не могу поверить, что осталось всего 10 дней.