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Хирн прокомментировал слухи о поединке Усик-Дюбуа

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Ничего не ясно

Хирн прокомментировал слухи о поединке Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи об организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Его слова цитирует iFL TV:

– Похоже, что Усик и Дюбуа приближаются к бою, который запланирован на 12 июля на "Уэмбли". Выглядит ли все, что именно так и будет?

– Я не знаю, вы спрашиваете не того человека. Но насколько я понимаю, это бой, который пытаются организовать. Все – Фрэнк, Джордж, и, вероятно, команда Усика – работают над этим. И конечно, DAZN, для них это будет грандиозный поединок.

Это хороший поединок. Думаю, у Дюбуа есть свои шансы стать абсолютным чемпионом. Поэтому надеюсь, что это будет еще одно большое сражение для британского бокса – перед, конечно же, главным событием на следующей неделе: Бенн – Юбэнк. Не могу поверить, что осталось всего 10 дней.

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