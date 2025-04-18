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Альварес рассказал, почему бой против Пола так и не состоялся
Логическое объяснение
Фото: Getty Images
Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, почему не согласился на поединок против блоггера Джейка Пола. Его слова цитирует DAZN:
"Что это было? Знаете, надо уметь правильно разыграть свои карты… Я бы даже не назвал это боем… Это, скорее, ивент… Как минимум, для меня. Но сейчас для этого боя неподходящий момент" – сказал Альварес.
Напомним, ранее Хирн
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