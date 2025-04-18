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Альварес рассказал, почему бой против Пола так и не состоялся

Бокс

Логическое объяснение

Альварес рассказал, почему бой против Пола так и не состоялся

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, почему не согласился на поединок против блоггера Джейка Пола. Его слова цитирует DAZN:

"Что это было? Знаете, надо уметь правильно разыграть свои карты… Я бы даже не назвал это боем… Это, скорее, ивент… Как минимум, для меня. Но сейчас для этого боя неподходящий момент" – сказал Альварес.

Напомним, ранее Хирн прокомментировал слухи о поединке Усик-Дюбуа.

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