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Украинец Данил Лозан вышел в 1/8 финала Гран-при WBC
Турнир проходит в Саудовской Аравии
Instagram: Данило Лозан
Сегодня, 18 апреля, в рамках второго соревновательного дня первого этапа боксерского Гран-при Мирового боксерского совета (WBC) состоялся поединок с участием украинского боксера первого полусреднего веса Даниила Лозана.
Украинец (13-0, 8 KO) встретился на ринге с представителем Узбекистана Камронбеком Эшматовым (10-2, 7 KO).
По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Даниилу Лозану со счетом 58:55, 59:54, 59:54.
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