Пол договорился о поединке с бывшим чемпионом мира в среднем весе

Американский блоггер Джейк Пол определился со своим следующим соперником. 28 июня в Анахайме (США) он выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса.

Свой последний поединок боксер провел прошлым летом, когда в андеркарте поединка Пол-Перри победил экс-бойца UFC Юрая Холлу.

Джейк выходил на ринг в ноябре 2024 и победил легендарного Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам 10 раундов.