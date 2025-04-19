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Пол договорился о поединке с бывшим чемпионом мира в среднем весе
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Getty Images/Global Images Ukraine
Американский блоггер Джейк Пол определился со своим следующим соперником. 28 июня в Анахайме (США) он выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса.
Свой последний поединок боксер провел прошлым летом, когда в андеркарте поединка Пол-Перри победил экс-бойца UFC Юрая Холлу.
Джейк выходил на ринг в ноябре 2024 и победил легендарного Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам 10 раундов.
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