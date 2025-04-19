Дюбуа: Скоро – тропа войны. Фото

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Боксер на своей странице в Instagram показал свою текущую физическую форму и заинтриговал болельщиков интересным анонсом.

"Тишина — это моя сила. Скоро – тропа войны"

Напомним, что в последние дни ходят слухи о возможном поединке Дюбуа против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Издание The Ring даже назвало место и дату боя – 12 июля в Лондоне (Великобритания). Однако никаких конкретных комментариев со стороны лагерей обоих боксеров пока не было.