  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: Скоро – тропа войны. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: Скоро – тропа войны. Фото

Бокс

Заинтриговал

Дюбуа: Скоро – тропа войны. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Боксер на своей странице в Instagram показал свою текущую физическую форму и заинтриговал болельщиков интересным анонсом.

"Тишина — это моя сила. Скоро – тропа войны"

Напомним, что в последние дни ходят слухи о возможном поединке Дюбуа против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Издание The Ring даже назвало место и дату боя – 12 июля в Лондоне (Великобритания). Однако никаких конкретных комментариев со стороны лагерей обоих боксеров пока не было.

По теме
yellow-arrow
Арум – о Ломаченко: Я не получал от него известий
yellow-arrow
Пол договорился о поединке с бывшим чемпионом мира в среднем весе
yellow-arrow
Украинец Данил Лозан вышел в 1/8 финала Гран-при WBC
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости