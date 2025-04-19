Арум – о Ломаченко: Я не получал от него известий

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, планирует ли чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) вернуться на ринг. Его слова цитирует The Ring:

"Я не получал от него известий. Мне должны были дать ответ в марте – сейчас уже апрель, а я все еще ничего не слышал. Но я буду давить на Эгиса на следующей неделе, и посмотрим, что там произошло. Я планирую поговорить с Эгисом по этому поводу.

Я не знаю, захочет ли Ломаченко после столь длительного периода без боев сразу выходить на поединок с таким бойцом, как Кейшон Дэвис" – сказал Арум.