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Арум – о Ломаченко: Я не получал от него известий
Похоже, Василий уже все решил
фото - Getty Images
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, планирует ли чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) вернуться на ринг. Его слова цитирует The Ring:
"Я не получал от него известий. Мне должны были дать ответ в марте – сейчас уже апрель, а я все еще ничего не слышал. Но я буду давить на Эгиса на следующей неделе, и посмотрим, что там произошло. Я планирую поговорить с Эгисом по этому поводу.
Я не знаю, захочет ли Ломаченко после столь длительного периода без боев сразу выходить на поединок с таким бойцом, как Кейшон Дэвис" – сказал Арум.
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