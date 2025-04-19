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Гвоздик может подняться в крузервейт

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Какой идиотизм

Гвоздик может подняться в крузервейт

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, что готов подняться в первый тяжелый вес для того, чтобы иметь шанс завоевать чемпионский пояс. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я был готов к бою еще в сентябре сразу после моего предыдущего поединка. Теперь, наконец, я получаю возможность сразиться, и это замечательно.

Я просто хочу оставаться активным. Смотрите, я не живу в иллюзиях. Мне 38 лет, и я не могу ждать несколько лет до следующего боя. Я готов сразиться с любыми бойцами. Я готов сразиться с лучшим, я готов сразиться с кем угодно, просто чтобы оставаться активным. Я открыт для любых вариантов.

Основная цель – снова стать чемпионом мира. Я попробую это сделать в полутяжелом весе. Если не получится, я поднимусь и попробую в крузервейте. Хотя мне 38, я все еще чувствую себя здоровым и молодым внутри, поэтому все хорошо. У меня еще есть время" – сказал Александр.

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