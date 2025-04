Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (21-2; 17 КО) победил в поединке против американца Энтони Холлоуэя (9-8-3; 7 КО). Бой произошел на Frontwave Arena в Оушенсайде (США).

Гвоздик в третьем раунде сначала отправил своего соперника в нокдаун, тот поднялся, однако через несколько секунд снова оказался на канвасе ринга. Рефери принял решение остановить поединок.

Видео нокаута:

????????GVOZDYK WINS BY STOPPAGE



Former WBC Light Heavyweight Champion Oleksandr Gvozdyk scores a Round 3 stoppage against Anthony Hollaway



Gvozdyk's first fight since losing to David Benavidez last year pic.twitter.com/z9Dl1BxUsd