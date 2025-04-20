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Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео

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Уверенный бокс от Александра

Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (21-2; 17 КО) победил в поединке против американца Энтони Холлоуэя (9-8-3; 7 КО). Бой произошел на Frontwave Arena в Оушенсайде (США).

Гвоздик в третьем раунде сначала отправил своего соперника в нокдаун, тот поднялся, однако через несколько секунд снова оказался на канвасе ринга. Рефери принял решение остановить поединок.

Видео нокаута:

Напомним, что ранее Гвоздик анонсировал возможный переход в первый тяжелый вес.

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