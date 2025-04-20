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Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
Уверенный бокс от Александра
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (21-2; 17 КО) победил в поединке против американца Энтони Холлоуэя (9-8-3; 7 КО). Бой произошел на Frontwave Arena в Оушенсайде (США).
Гвоздик в третьем раунде сначала отправил своего соперника в нокдаун, тот поднялся, однако через несколько секунд снова оказался на канвасе ринга. Рефери принял решение остановить поединок.
Видео нокаута:
????????GVOZDYK WINS BY STOPPAGE— Tokkerū (@ATokkers5) April 19, 2025
Former WBC Light Heavyweight Champion Oleksandr Gvozdyk scores a Round 3 stoppage against Anthony Hollaway
Gvozdyk's first fight since losing to David Benavidez last year pic.twitter.com/z9Dl1BxUsd
Напомним, что ранее Гвоздик
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