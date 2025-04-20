Хирн – о следующем бое Джошуа: Не спешим, потому что это очень важное решение

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее. Его слова цитирует talkSport:

"Следующее решение действительно важно, ведь у него осталось от одного до трех боев. Мы должны сделать все правильно, но он на 100 процентов будет драться в этом году. Он бесспорно будет сражаться в 2025 году, но не знаю, сколь точно, потому что пройдет еще около двух недель, прежде чем он сможет вернуться к тренировкам и полноценно наносить удары. Это было проблемой для него, но как только он это сделает, мы сможем начать думать о реалистичной дате.

Мы действительно не торопимся, потому что решение очень важное. Очевидно, в наших мечтах мистер Тайсон Фьюри просто просыпается однажды утром и говорит: "Да, мы дадим всем наибольшее сражение в боксе". И тогда, пожалуй, он позвонит по телефону Эй-Джею, и они заключат соглашение через пять минут. Но мы не можем действовать, полагаясь на такой сценарий, поэтому сейчас мы просто хотим встретиться через несколько недель и обсудить варианты" – сказал Хирн.