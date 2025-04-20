  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн – о следующем бое Джошуа: Не спешим, потому что это очень важное решение
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн – о следующем бое Джошуа: Не спешим, потому что это очень важное решение

Бокс

Так можно и карьеру закончить

Хирн – о следующем бое Джошуа: Не спешим, потому что это очень важное решение

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее. Его слова цитирует talkSport:

"Следующее решение действительно важно, ведь у него осталось от одного до трех боев. Мы должны сделать все правильно, но он на 100 процентов будет драться в этом году. Он бесспорно будет сражаться в 2025 году, но не знаю, сколь точно, потому что пройдет еще около двух недель, прежде чем он сможет вернуться к тренировкам и полноценно наносить удары. Это было проблемой для него, но как только он это сделает, мы сможем начать думать о реалистичной дате.

Мы действительно не торопимся, потому что решение очень важное. Очевидно, в наших мечтах мистер Тайсон Фьюри просто просыпается однажды утром и говорит: "Да, мы дадим всем наибольшее сражение в боксе". И тогда, пожалуй, он позвонит по телефону Эй-Джею, и они заключат соглашение через пять минут. Но мы не можем действовать, полагаясь на такой сценарий, поэтому сейчас мы просто хотим встретиться через несколько недель и обсудить варианты" – сказал Хирн.

Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя

По теме
yellow-arrow
Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
yellow-arrow
Гвоздик может подняться в крузервейт
yellow-arrow
Арум – о Ломаченко: Я не получал от него известий
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости