Гвоздик – о войне: А что я могу сделать

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, как сегодня реагирует на новости о войне в нашем государстве. Его слова цитирует BoxingScene:

"Слушайте, все это длится уже больше двух лет. Я даже стал ограничивать себя в просмотре новостей – потому что единственное, что ты оттуда получаешь, – это плохие новости. Это ужасно. Я поддерживаю свою страну так, как могу.

Но что я могу сделать? Если бы я мог остановить все это, я бы остановил. Но, к сожалению, я не могу" – сказал Гвоздик.

Стоит отметить, что отец Александра проживает в Украине, в то время как его сын ни разу не посещал свою родину с момента полномасштабной войны.