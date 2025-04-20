Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик – о войне: А что я могу сделать
Ну из Америки – точно ничего
MarvNation Promotions
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, как сегодня реагирует на новости о войне в нашем государстве. Его слова цитирует BoxingScene:
"Слушайте, все это длится уже больше двух лет. Я даже стал ограничивать себя в просмотре новостей – потому что единственное, что ты оттуда получаешь, – это плохие новости. Это ужасно. Я поддерживаю свою страну так, как могу.
Но что я могу сделать? Если бы я мог остановить все это, я бы остановил. Но, к сожалению, я не могу" – сказал Гвоздик.
Стоит отметить, что отец Александра проживает в Украине, в то время как его сын ни разу не посещал свою родину с момента полномасштабной войны.
Популярное сейчас
- Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- Фиаско Шахтера, триумф Карпат в дерби, спасительный гол Сидорчука, победа Ярмолюка и поражение Миколенко. Главные новости за 19 апреля
- Хирн прокомментировал слухи о поединке Усик-Дюбуа
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Комментарии 1