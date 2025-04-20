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Гвоздик – о войне: А что я могу сделать

Бокс

Ну из Америки – точно ничего

Гвоздик – о войне: А что я могу сделать

MarvNation Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, как сегодня реагирует на новости о войне в нашем государстве. Его слова цитирует BoxingScene:

"Слушайте, все это длится уже больше двух лет. Я даже стал ограничивать себя в просмотре новостей – потому что единственное, что ты оттуда получаешь, – это плохие новости. Это ужасно. Я поддерживаю свою страну так, как могу.

Но что я могу сделать? Если бы я мог остановить все это, я бы остановил. Но, к сожалению, я не могу" – сказал Гвоздик.

Стоит отметить, что отец Александра проживает в Украине, в то время как его сын ни разу не посещал свою родину с момента полномасштабной войны.

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1 голосов
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
20.04.2025 в 13:57
За то коли Воскобойніков сказав приїхать фейсом попіариться при відкритті школи боксу в минулому році, то приїхав за милу душу. То така собі підтримка)
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
20.04.2025 в 13:57
За то коли Воскобойніков сказав приїхать фейсом попіариться при відкритті школи боксу в минулому році, то приїхав за милу душу. То така собі підтримка)
Ответить
0
0

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