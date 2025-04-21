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Райан Гарсия: Сделаю реванш с Хейни ради USADA

Бокс

Боксер уверен, что сумеет поставить точку в этом вопросе

Райан Гарсия: Сделаю реванш с Хейни ради USADA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский полусредневес Райан Гарсия рассказал, что с нетерпением ожидает возможности провести второй бой против экс абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни.

"Я хочу реванш с Девином Хейни на все 100%. Мне это нужно, и на этот раз я сделаю это ради USADA. Я так сильно хочу реванш с Хейни, что не могу это передать словами. Там есть немного личной неприязни, но она не пересилит меня, в этом даже есть некоторая дополнительная сила.

Да и ещё же есть сумасшедшие выходки его отца, Билла Хейни, и он постоянно говорит без остановки — это заставляет меня ещё больше хотеть его отшлёпать. Победа над Роландо Ромеро — это возможность сделать новый бой с Хейни, и я думаю, что после этого поставлю на этом точку и буду двигаться дальше", — приводит слова Гарсии The Ring.

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