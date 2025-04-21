Шакур Стивенсон прекратил сотрудничество с Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Matchroom Boxing, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

По информации источника, американский боксер нанял Лу Ди Беллу в качестве своего промоутера для вечера бокса, запланированного на 12 июля 2025 года в Нью-Йорке.

Задачей Ди Беллы станет контроль персонала, ведение закулисных дел и, возможно, взаимодействие со СМИ. Поединок станет третьей защитой титула WBC для Стивенсона, который он завоевал в ноябре 2023 года. Его соперником будет непобедимый мексиканец, временный чемпион мира по версии WBC Уильям Сепеда (33-0, 27 КО). Бой возглавит вечер бокса от Ring Magazine, посвященный запуску нового телешоу «Inside The Ring».

