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Сауль Альварес: Я хочу снова стать абсолютным чемпионом

Бокс

Мексиканец готовится к поединку с Уильямом Скаллом

Сауль Альварес: Я хочу снова стать абсолютным чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский боксёр, обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом.

"Я всегда серьёзно настраиваюсь на соперников. Я выкладываюсь на тренировках на сто процентов. Я знаю, что мой соперник техничен, у него огромный опыт в любительском боксе. Я хочу снова стать абсолютным чемпионом. Сейчас для меня это удачный бой", — приводит слова Сауля Альвареса The Ring.

Напомним, следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится с чемпионом IBF кубинцем Уильямом Скаллом и может стать двукратным абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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