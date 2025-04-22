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Уайлдер хочет драться с Миллером, обещает его похоронить
Смелое заявление
фото - boxingscene.com
Американский супертяж, экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер не прочь выйти на поединок против Джарелла Миллера и обещает уничтожить его на ринге. Его слова цитирует boxing247:
"Миллер сказал, что уничтожит меня? Он уничтожает только бургеры, и то так себе. У него выходят только разговоры, разговоры и еще раз разговоры. Но я не могу дождаться, когда он получит этот бой.
Надеюсь, что он уже оплатил свои похороны. Я не играю. Если бы я увидел его сегодня, то сразу бы влепил ему пощечину, черт возьми. Деонтей Уайлдер вернулся. Всем лучше чтить мое имя" – сказал Уайлдер.
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