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Сергей Богачук выйдет в ринг 17-го мая

Бокс
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Поединок подтвержден организаторими

Сергей Богачук выйдет в ринг 17-го мая

boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) официально проведет бой против американца Майкла Фокса (24-4, 5 КО) 17 мая 2025 года в Коммерсе, штат Калифорния, США. Поединок подтвержден организаторами, после того как ранее информация о нем появилась на BoxRec.

29-летний украинец в последний раз выходил на ринг в декабре 2024 года, одержав победу техническим нокаутом над британцем Ишмаэлем Дэвисом. Богачук, который имеет статус обязательного претендента на титул WBC, продолжает путь к чемпионскому поясу, ныне принадлежащему Себастьяну Фундори, тогда как временным чемпионом является Вирджил Ортис.

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Бой против Фокса станет для Богачука очередным испытанием на американском ринге, где он стремится закрепить свою репутацию одного из самых опасных панчеров дивизиона.

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Сергей Богачук
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