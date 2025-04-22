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Сергей Богачук выйдет в ринг 17-го мая
Поединок подтвержден организаторими
boxingscene.com
Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) официально проведет бой против американца Майкла Фокса (24-4, 5 КО) 17 мая 2025 года в Коммерсе, штат Калифорния, США. Поединок подтвержден организаторами, после того как ранее информация о нем появилась на BoxRec.
29-летний украинец в последний раз выходил на ринг в декабре 2024 года, одержав победу техническим нокаутом над британцем Ишмаэлем Дэвисом. Богачук, который имеет статус обязательного претендента на титул WBC, продолжает путь к чемпионскому поясу, ныне принадлежащему Себастьяну Фундори, тогда как временным чемпионом является Вирджил Ортис.
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Бой против Фокса станет для Богачука очередным испытанием на американском ринге, где он стремится закрепить свою репутацию одного из самых опасных панчеров дивизиона.
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