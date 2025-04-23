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Околи рассказал об ожиданиях от потенциального поединка против Усика

Бокс
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Вряд ли это произойдет

Околи рассказал об ожиданиях от потенциального поединка против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Лоуренс Околи рассказал, что не против выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Ring:

"К тому времени он уже будет медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над крупными соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами.

Сейчас вешу около 115 кг. Я чувствовал себя крепким с лишним весом, но мы работаем над взрывной мощью, быстротой. Если хочу побеждать таких как Кабайел или Уайт, нужно быть готовым пройти через огонь и нокаутировать их так же зрелищно, как я делал в последних боях" – сказал Околи.

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