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Околи рассказал об ожиданиях от потенциального поединка против Усика
Вряд ли это произойдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Лоуренс Околи рассказал, что не против выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Ring:
"К тому времени он уже будет медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над крупными соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами.
Сейчас вешу около 115 кг. Я чувствовал себя крепким с лишним весом, но мы работаем над взрывной мощью, быстротой. Если хочу побеждать таких как Кабайел или Уайт, нужно быть готовым пройти через огонь и нокаутировать их так же зрелищно, как я делал в последних боях" – сказал Околи.
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