Околи рассказал об ожиданиях от потенциального поединка против Усика

Британский супертяж Лоуренс Околи рассказал, что не против выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Ring:

"К тому времени он уже будет медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над крупными соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами.

Сейчас вешу около 115 кг. Я чувствовал себя крепким с лишним весом, но мы работаем над взрывной мощью, быстротой. Если хочу побеждать таких как Кабайел или Уайт, нужно быть готовым пройти через огонь и нокаутировать их так же зрелищно, как я делал в последних боях" – сказал Околи.