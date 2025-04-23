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Наверное, он будет 10-м или 11-м. Рой Джонс назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов
По его мнению, украинскому боксеру нехватает нокаутирующего удара
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о статусе абсолютного чемпиона в двух дивизионах украинца Александра Усика (23-0, 14 KO).
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"Наверное, он будет 10-м или 11-м. Он не является элитным тяжеловесом, если говорить об ударной мощи. Большинство топов обладают нокаутирующей мощью, это касается и Али. Усик великий, но у него нет нокаутирующего удара.
Чтобы попасть в топ-10, нужна нокаутирующая мощь. Усик может вас уронить, потому что стал больше, но он не знаменит как нокаутёр", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.
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