Райан Гарсия и Роландо Ромеро проведут бой за титул WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) сообщила о перестановках в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

Обладатель титула WBA Regular американец Джарон Эннис повышен до статуса обладателя титула WBA Super. За вакантный пояс поспорят американцы Райан Гарсия (24-1, 20 KO) и Роландо Ромеро (16-2, 13 KO), поединок которых состоится 2 мая в Нью-Йорке (США).

Напомним, Эннис стал обладателем титула в апреле, когда победил техническим нокаутом литовца Эймантаса Станиониса. Отметим, что американец также удерживает титул IBF.