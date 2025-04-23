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Фьюри вернется в ринг 9 мая
Но не Тайсон
Известный брат бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Томми Фьюри (10-0, 4 КО), вернётся на ринг 9 мая в Будапеште (Венгрия), где сразится с малоизвестным боснийским супертяжеловесом Кенаном Ханджаличем (4-1, 3 КО).
"Возвращаюсь ещё более сильным, более острым и более голодным, чем когда-либо прежде", — написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.
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Напомним, последний бой Фьюри проводил в октябре 2023 года, где он не без труда победил по очкам популярного шоумена KSI, а до этого он в феврале 2023 года таким же раздельным решением судей победил популярного блогера Джейка Пола.
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