Хирн: Сейчас лучший момент для Конора Бенна, чтобы одержать победу

Промоутер Эдди Хирн уверен в победе своего подопечного, непобедимого британского боксера Конора Бенна (23-0, 14 КО), в поединке против чемпиона IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего (34-3, 25 КО).

Напомним, что бой состоится 26 апреля 2025 года в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Комментируя предстоящий поединок, Хирн вспомнил драматическую отмену их предыдущего боя и трудности, которые Бенн преодолел с тех пор.

"Я помню день, когда бой был отменен. Я помню драму, последствия, все. Я уже говорил ранее, что для Конора Бенна провести этот бой сейчас - это большой бонус, ведь он прошел через многое, он стал еще больше, еще лучше. А Юбенко-младшего тем временем нокаутировали. Я просто думаю, что сейчас лучший момент для Конора Бенна, чтобы одержать победу.

Я на самом деле согласен с Юбенком-младшим, что дело не только в весе. Дело еще и в мастерстве и способностях. Но со всеми этими вещами, о которых говорил Крис, Конор справляется лучше, чем Юбенк. Он лучший боец, он лучший панчер, у него лучше работа ног.

Юбенк-младший находится в конце своей карьеры. Деньги на виду, все на виду. Поймите меня правильно, он крутой парень и он отдаст все, но очевидно, у кого будет больше желания", - сказал Хирн.

"Юбенк - крутой парень, он выложится на полную, но у Конора больше желания", - добавил Хирн.