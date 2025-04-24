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IBF обязали Дюбуа провести обязательную защиту против Чисоры

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IBF обязали Дюбуа провести обязательную защиту против Чисоры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Организация IBF обязала британского супертяжа Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) провести обязательную защиту их титула в поединке против Дерека Чисоры (36-12; 23 КО). Об этом сообщается на их официальном сайте.

У сторон есть месяц (до 22 мая) чтобы договориться о бое, в противном случае поединок пойдет на торги. Однако у Дюбуа будет возможность провести объединительный бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Для этого британец должен до даты проведения торгов уведомить IBF о своем решении.

"Унификация имеет приоритет над обязательной защитой и Дюбуа должен сообщить о желании объединить титулы до того, как мы назначим промоутерские торги", - заявил представитель IBF.

Ранее WBO также назначило обязательную защиту титула для Усика в бою против новозеландца Джозефа Паркера, однако приоритет объединения титулов также сохраняется.

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