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Жена Усика поддержала украинцев после ночной атаки россиян

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Жена Усика поддержала украинцев после ночной атаки россиян

instagram.com/usykkaterina

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поддержала украинцев после ночной ракетной атаки россиян, когда по территории нашего государства было выпущено около 250 воздушных целей и погибли 9 человек. Соответствующее обращение девушка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Я надеюсь, что бумеранг когда-нибудь заработает. Лучшие – держимся. Мы – настоящая сила. Слава Украине"

Напомним, что ранее Стаховский отреагировал на ракетные обстрелы Украины.

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