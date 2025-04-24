Жена Усика поддержала украинцев после ночной атаки россиян

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поддержала украинцев после ночной ракетной атаки россиян, когда по территории нашего государства было выпущено около 250 воздушных целей и погибли 9 человек. Соответствующее обращение девушка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Я надеюсь, что бумеранг когда-нибудь заработает. Лучшие – держимся. Мы – настоящая сила. Слава Украине"