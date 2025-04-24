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Жена Усика поддержала украинцев после ночной атаки россиян
Убивать врага
instagram.com/usykkaterina
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поддержала украинцев после ночной ракетной атаки россиян, когда по территории нашего государства было выпущено около 250 воздушных целей и погибли 9 человек. Соответствующее обращение девушка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Я надеюсь, что бумеранг когда-нибудь заработает. Лучшие – держимся. Мы – настоящая сила. Слава Украине"
Напомним, что ранее Стаховский
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