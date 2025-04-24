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Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Хейни - Рамирес

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Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Хейни - Рамирес

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался по поводу предстоящего поединка бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни против Хосе Рамиреса.

"Девин Хейни против Хосе Рамиреса. Сложный, конкурентный бой. Я думаю, он пройдёт всю дистанцию и закончится в пользу Хейни. Однако! Я надеюсь на апсет и победу Рамиреса", — приводит слова Лопеса The Ring.

Напомним, бой между Хейни и Рамиресом состоится 2 мая в Нью-Йорке (США), где свой очередной бой проведёт и сам Лопес. Соперником Лопеса станет американский проспект Арнольд Барбоса-младший.

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