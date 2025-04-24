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Названы гонорары Криса Юбэнка и Конора Бенна
Неплохо
Два ведущих британских средневеса Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн получат крупные гонорары за свой поединок, который состоится 26 апреля на знаменитой арене "Tottenham Hottspur Stadium" в Лондоне.
Гонорар Юбэнка составит $ 13,3 млн, в то время как Бенн получит $ 10,6 млн. Такие данные предоставил портал Yahoo! Sports.
Напомним, Юбэнк свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету.
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