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The Ring назвал дату боя Усик-Дюбуа
Снова инсайды, снова без официоза
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер рассказал, что поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) состоится 19 июля в Лондоне на арене Wembley.
Ранее сообщалось, что поединок намечен на 12 июля, однако команды решили перенести встречу на неделю. Пока никакого официального доказательства таковой информации нет.
Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года, тогда наш соотечественник победил своего соперника нокаутом в девятом раунде.
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