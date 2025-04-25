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Менеджер Усика – об инсайдах Копинджера: Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь сплетни

Бокс

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Менеджер Усика – об инсайдах Копинджера: Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь сплетни

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на инсайд журналиста Майка Копинджера, который назвал дату поединка его подопечного против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Что, ты мне сейчас скажешь сенсационные новости? И еще удивляешься, почему тебя никто не любит и руки не жмет?

Ты ничего не понимаешь в боксе, но прекрасно распространяешь сплетни. Вот так "сенсация" – написал Климас на своей официальной странице в Твиттер.

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