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Менеджер Усика – об инсайдах Копинджера: Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь сплетни
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Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на
"Что, ты мне сейчас скажешь сенсационные новости? И еще удивляешься, почему тебя никто не любит и руки не жмет?
Ты ничего не понимаешь в боксе, но прекрасно распространяешь сплетни. Вот так "сенсация" – написал Климас на своей официальной странице в Твиттер.
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