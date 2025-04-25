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Стало известно, когда Джервонта и Пол выйдут на ринг
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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис выйдет на поединок против блоггера Джейка Пола. Его слова цитирует канал FightHype.com:
"Пол против Чавеса-младшего — не такое уж плохое сражение. Мы знаем, что Джервонта сразится с Джейком Полом в ноябре. Потом посмотрим, что будет дальше.
Было бы интересно перейти от Джервонты Дэвиса к Энтони Джошуа. Я не думаю, что бой с Чавесом – это плохо. На мой взгляд, это разумное шествие с точки зрения бизнеса. Надеюсь, Чавес сможет настроиться. У него не так много времени, он через многое прошел" – сказал Хирн.
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