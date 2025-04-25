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Промоутер Дюбуа снова за старое: Удар Даниэля в бою против Усика был в пределах правил
Согласитесь, наконец, на бой и снимите все вопросы
Фото: Getty Images
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на пост известного инсайдера Майка Копинджера.
Журналист издания The Ring на своей странице в Твиттер опубликовал фото Усика и подписал его: "Вот такое у тебя лицо, когда тебя бьют ниже пояса."
This is the face you make when you’re hit below the belt https://t.co/gmjIzUfYxh— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 24, 2025
На что Уоррен на своей странице написал: "Вот такое лицо ты делаешь, когда чувствуешь силу легального удара. Удар был в пределах правил".
Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года и завершилось победой нашего соотечественника нокаутом в 9 раунде.
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