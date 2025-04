Промоутер Дюбуа снова за старое: Удар Даниэля в бою против Усика был в пределах правил

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на пост известного инсайдера Майка Копинджера.

Журналист издания The Ring на своей странице в Твиттер опубликовал фото Усика и подписал его: "Вот такое у тебя лицо, когда тебя бьют ниже пояса."

This is the face you make when you’re hit below the belt https://t.co/gmjIzUfYxh