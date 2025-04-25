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Промоутер Дюбуа снова за старое: Удар Даниэля в бою против Усика был в пределах правил

Бокс
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Промоутер Дюбуа снова за старое: Удар Даниэля в бою против Усика был в пределах правил

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на пост известного инсайдера Майка Копинджера.

Журналист издания The Ring на своей странице в Твиттер опубликовал фото Усика и подписал его: "Вот такое у тебя лицо, когда тебя бьют ниже пояса."

На что Уоррен на своей странице написал: "Вот такое лицо ты делаешь, когда чувствуешь силу легального удара. Удар был в пределах правил".

Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года и завершилось победой нашего соотечественника нокаутом в 9 раунде.

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