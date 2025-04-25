Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крис Юбэнк: Конор Бенн и Эдди Хирн лгали людям, и я сотру их в порошок
Британец высказался о предсоящем поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский средневес Крис Юбэнк высказался о предстоящем поединке с соотечественником Конором Бенном.
"Бенн говорит о давлении и о том, как с ним справляться. Но он проводил тренировочный лагерь в Испании, потому что ему пришлось бежать. Он не мог выдержать прессинг, когда разгуливал по улицам Великобритании и видел, как люди говорят о читерстве с допингом и опускают шутки про яйца. Он скрылся и думает, что сможет использовать меня, чтобы вернуть расположение к себе.
Я не прятался. Я выходил на улицы, я выполнял медиаобязанности и чувствовал энергию в Великобритании в последние два месяца. У меня есть долг перед боксом. Бенн и Эдди Хирн лгали людям, и я сотру их в порошок. Важнее всего то, что произойдёт, когда прозвенит гонг. Какая бы стратегия или план у них ни были, они не готовы к надвигающемуся огню", — приводит слова Юбэнка Daily Mail.
Напомним, поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном состоится 26 апреля в Великобритании.
Популярное сейчас
- Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Наверное, он будет 10-м или 11-м. Рой Джонс назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО