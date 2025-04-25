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Крис Юбэнк оштрафован на $ 500 тыс за лишние 23 г перед боем с Бенном
Далеко не самое мягкое наказание
Фото: Getty Images
Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком двух британских боксёров Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. Спортсмены выступают в средней весовой категории (72,574 кг – 160 фунтов).
По информации The Ring, с первой попытки Юбэнк-младший показал на весах 160,2 фунта (примерно 72,62 кг). Когда через некоторое время Крис стал на весы во второй раз, то результат оказался следующим – 160,05 фунта (примерно 72,597 кг). В результате, согласно правилам, за перевес в 23 г Юбэнк-младший будет вынужден заплатить штраф на сумму $ 500 тыс.
Что касается Бенна, то он уложился в лимит средней весовой категории. Его вес составил 70,94 кг.
Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне (Великобритания).
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