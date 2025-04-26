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Известного украинского боксера задержали за кражи в Кривом Роге
Ну ничего себе
Информационный портал СВОЇ сообщает, что украинский боксер Евгений Хитров был задержан полицией сегодня, 26 апреля, в Кривом Роге.
"По нашей информации, Евгений Хитров может быть причастен к воровству из сельхозпредприятий. Его вместе с сообщником задержали после одного из подобных дел. Речь идет не об одном эпизоде. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения" - говорится в сообщении СМИ.
Напомним, что Хитров – участник Олимпийских игр-2012. Также какое-то время он работал боксерским тренером.
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