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Известного украинского боксера задержали за кражи в Кривом Роге

Бокс

Ну ничего себе

Известного украинского боксера задержали за кражи в Кривом Роге

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Информационный портал СВОЇ сообщает, что украинский боксер Евгений Хитров был задержан полицией сегодня, 26 апреля, в Кривом Роге.

"По нашей информации, Евгений Хитров может быть причастен к воровству из сельхозпредприятий. Его вместе с сообщником задержали после одного из подобных дел. Речь идет не об одном эпизоде. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения" - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что Хитров – участник Олимпийских игр-2012. Также какое-то время он работал боксерским тренером.

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