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Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото

Бокс
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Все прошло хорошо

Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен встретился с новозеландским боксером, обязательным претендентом на титул WBO Джозефом Паркером. Соответствующий снимок Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото - изображение 1

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