Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен встретился с новозеландским боксером, обязательным претендентом на титул WBO Джозефом Паркером. Соответствующий снимок Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

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