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Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери

Бокс
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Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала снимки своей 15-летней дочери Елизаветы. Соответствующие фото Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери - изображение 1

Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери - изображение 2

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