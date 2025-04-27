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Жена Усика показала фото их невероятной 15-летней дочери
Похожа на маму
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала снимки своей 15-летней дочери Елизаветы. Соответствующие фото Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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