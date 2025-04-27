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Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Александр, удачи в историческом противостоянии
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил своего следующего соперника.
Теперь уже официально подтверждено, что 19 июля в Лондоне на арене Wembley наш соотечественник выйдет на поединок против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Усик будет иметь шанс стать единственным в истории боксером, который завоюет это звание в дополнение к ассолюту в первом тяжелом весе.
Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года, тогда Александр победил своего соперника нокаутом в 9 раунде.
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