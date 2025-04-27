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Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Бокс
Обновлено

Александр, удачи в историческом противостоянии

Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил своего следующего соперника.

Теперь уже официально подтверждено, что 19 июля в Лондоне на арене Wembley наш соотечественник выйдет на поединок против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Усик будет иметь шанс стать единственным в истории боксером, который завоюет это звание в дополнение к ассолюту в первом тяжелом весе.

Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года, тогда Александр победил своего соперника нокаутом в 9 раунде.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 23:19
Писдец дюбуа!
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 23:19
Писдец дюбуа!
Ответить
0
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