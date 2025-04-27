Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) получил своего следующего соперника.

Теперь уже официально подтверждено, что 19 июля в Лондоне на арене Wembley наш соотечественник выйдет на поединок против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Усик будет иметь шанс стать единственным в истории боксером, который завоюет это звание в дополнение к ассолюту в первом тяжелом весе.

Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа состоялось в августе 2023 года, тогда Александр победил своего соперника нокаутом в 9 раунде.