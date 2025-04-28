Усик прокомментировал анонс боя против Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прокомментировал официальное объявление поединка против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Я благодарен богу за возможность снова подраться за титул абсолютного чемпиона. Спасибо тебе, Даниэль, за то, что позаботился о моем поясе IBF. Теперь я хочу его обратно" – цитирует слова Усика издание The Ring.

Напомним, что бой Усик-Дюбуа-2 состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания) на арене Уэмбли. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.