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Дюбуа: Теперь я получу свой шанс взять реванш в Усика
Мечты – это только мечты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился своими эмоциями после официального объявления поединка против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует The Ring:
"Это бой, который я хотел и потребовал. Теперь я получу свой шанс взять реванш у Александра Усика. Я должен был победить в первом бою, но мне помешало решение рефери. Поэтому в этот раз я не сделаю ошибок перед моим народом на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я лучше и опаснее, и Усик сам это поймет 19 июля.
Я хочу поблагодарить моего промоутера Фрэнка Уоррена за организацию этого боя для меня. Я намерен отплатить ему тем, что стану абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе" – сказал Дюбуа.
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