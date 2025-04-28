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Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира
Интригующее противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
19 июля в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Местный обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) будет сражаться против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
Вашему вниманию официальное промо-видео поединка Усик-Дюбуа 2:
Напомним, первый поединок Усик-Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил оппонента нокаутом в 9 раунде.
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