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Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Интригующее противостояние

Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

19 июля в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Местный обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) будет сражаться против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

Комментарий Усика

Комментарий Дюбуа

Вашему вниманию официальное промо-видео поединка Усик-Дюбуа 2:

Напомним, первый поединок Усик-Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил оппонента нокаутом в 9 раунде.

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