Усик – Дюбуа: Официальное промо-видео поединка за звание абсолютного чемпиона мира

19 июля в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Местный обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) будет сражаться против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

Комментарий Усика

Комментарий Дюбуа

Вашему вниманию официальное промо-видео поединка Усик-Дюбуа 2:

Напомним, первый поединок Усик-Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил оппонента нокаутом в 9 раунде.